Ristorazione, a Donnalucata A Varcuzza riparte col Welcome Dog

Scicli - A Varcuzza, il ristorante di pesce e pizzeria che si trova di fronte alla bellissima spiaggia di Ponente di Donnalucata, che è stata indicata nell’ultima guida de L’Espresso, riparte con tante novità. Tra queste la pizza a pranzo, i burgher di pesce o carne e il "Welcome dog", il servizio dedicato agli amici a quattro zampe.

Infatti, dal 17 maggio scorso, giorno della riapertura al pubblico dei ristoranti, i proprietari hanno deciso di offrire ai cani che accompagnano i loro padroni, in collaborazione con Impronte, il negozio per animali domestici di Scicli, biscotti integrali realizzati con farine di qualità italiane, bastoncini di pelle di vitello italiano e altre golosità.

Il servizio è totalmente gratuito, ma chi vorrà potrà sostenere con un piccolo contributo Gli Amici di Italo, l’associazione no profit di Scicli, che prende il nome dal cane adottato dalla città, diventato il protagonista dell’omonimo film, che salva cani in tutta la Sicilia e grazie a un’ampia rete di contatti sviluppata negli anni, riesce a trovare famiglie adottive in tutta Italia, Svizzera e Germania.

Il ristorante di proprietà dell’avvocato Vincenzo Iurato e dei fratelli Bartolomeo e Giorgio Drago, rispettivamente Restaurant Manager e Chef, è al terzo anno di apertura. La proprietà fin dall’inizio ha sempre avuto massima attenzione per le materie prime, utilizzate in cucina e in pizzeria, per il servizio in sala e in particolar modo per la cura dei propri ospiti.

Dopo diversi anni nel mondo dell’alta ristorazione i fratelli Drago hanno deciso di mettersi in proprio nel posto in cui sono nati e cresciuti, Donnalucata, frazione marinara del comune di Scicli, scegliendo di aprire un ristorante di pesce con annessa pizzeria, dove Giorgio assieme al pizzaiolo Angelo Puzzo realizza anche pizze gourmet a lunga lievitazione, cotte nel forno a legna.

La sua è una cucina semplice e lineare, alla portata di tutti, ma con alcune contaminazioni acquisite nelle cucine stellate inglesi, svizzere e siciliane in cui ha lavorato in passato, per offrire ai suoi ospiti qualcosa di diverso e originale. A Varcuzza è aperta tutti i giorni da mattina a sera, oltre alle sale interne è dotata di due dehors, di recente costruzione, uno vista mare, l’altro all’interno di un accogliente giardino.

Nell’incantevole veranda vista mare è possibile consumare la prima colazione e gli aperitivi, nelle sale interne e nel giardino il pranzo e la cena. Vista emozionante, buon cibo, vini scelti accuratamente, pizze di qualità e un servizio speciale per i vostri animali domestici… il posto ideale per il vostro relax!