Ristorazione, Coria si trasferisce a Catania, Accursio apre vineria

Caltagirone - Dopo quindici anni trascorsi a Caltagirone, gli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta abbandonano il calatino per far rotta su Catania. Il loro ristorante, Coria, una stella Michelin dal 2011, si trasferisce nel cuore della città etnea, poco distante dal Duomo, in un edificio storico. L’apertura del nuovo ristorante è prevista nel prossimo autunno.

Accursio Craparo, una stella Michelin, amplia l’offerta della sua osteria, Radici, alla quale affiancherà una vineria con cocktail bar e panini d’autore. La Vineria sarà realizzata all’interno di un locale adiacente a Radici, in via Grimaldi, che un tempo ospitava una panineria. L’intento dello chef è quello di rispettare l’identità storica di questo spazio mantenendo un filo di continuità con la proposta di Radici incentrata sui prodotti siciliani. Tavoli e posti a sedere saranno sistemati sulla scalinata che arriva al sagrato della chiesa di San Pietro. L’apertura è prevista a giugno.

Sapio, ristorante una stella Michelin di Catania, dello chef Alessandro Ingiulla e la compagna Roberta Cozzetto, lascia l’attuale sede di via Messina per un progetto nuovo che partirà entro giugno. “Sapio si sposta per la volontà mia e di Roberta di rivalutare il territorio di Piazza Gandolfo – spiega lo chef -. Si tratta di una piazza sulla via di San Giuliano, tra le vie più centrali della città, famosa sia per la festa di Sant’Agata sia perché già dal ‘700 era tra le zone d’elezione di Catania. La nostra scelta è quella di avvicinare il nostro ristorante ancor di più al cuore della città".