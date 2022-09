Ritorno di fiamma nel ragusano, il meteo del weekend

Ragusa – Settembre porta cieli sereni in provincia di Ragusa, con appena qualche velatura in transito di tanto in tanto. Fino a sabato le temperature oscilleranno tra 21-22°C di minima e i 31-32°C di massima. Poi, nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5, l'alta pressione rafforzerà riportando sul territorio ibleo la sensazione di afa estiva e facendo salire il termometro: la colonnina di mercurio raggiungerà i 35-36°C, aumentando di qualche grado anche nei valori minimi. Fino ad allora i venti si manterranno tra il moderato il teso; poco mossi i mari sulla costa.