Ritrovate decine di palloni "d'epoca" sul tetto di una chiesa

Ascoli Piceno - "Viva il parroco". Erano stati calciati in alto e si erano persi sul tetto della chiesa. E' di questi giorni il ritrovamento di decine di palloni da calcio, risalenti anche a decenni fa, fa sul tetto della Chiesa di San Tommaso, ad Ascoli.

La scoperta è stata effettuata durante i lavori propedeutici al restauro dell'edificio, dopo le lesioni causate dal terremoto del 2016. I palloni rinvenuti appartengono a varie epoche, alcune risalenti anche a decenni fa, come il "modello" nato in occasione del Mondiale di Argentina del 1978.



Un calcio che non c'è più - "Quei palloni sono la testimonianza di un calcio che si giocava nelle piazzette italiane, nei campetti delle parrocchie, dove bambini e ragazzi si incontravano per tirare calci sognando di diventare un campione: e molti ci sono davvero riusciti a coronare questo desiderio", commenta l'assessore allo Sport del Comune di Ascoli, Nico Stallone.



I palloni da calcio trovati sulla Chiesa di San Tommaso "non a caso sono tutti molto datati", prosegue l'assessore. "Immagino il dispiacere di chi non ha potuto recuperarlo a suo tempo, anche perché non ce n'erano tanti a disposizione. Ma erano comunque bei tempi e tornare a giocare un po' di più in strada chissà che non possa far bene alla socializzazione dei ragazzi e al calcio italiano".