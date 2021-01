Roberto Ammatuna ed Enzo Manenti fra i vaccinati

Scicli - Il sindaco in carica vaccinato contro il Covid è il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in pensione da un paio di anni come primario del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Ammatuna ha detto oggi, intervistato da Video Mediterraneo, di continuare nell'attività di consulenza medica e di aver chiesto di essere fra gli ultimi a essere chiamati per il vaccino in quanto medico in quiescenza.

Gli ex sindaci di Scicli vaccinati sono invece cinque in totale. Fra questi Enzo Manenti, sindaco due volte (1984-85, e 1986-89) e dopo anche presidente della Provincia regionale di Ragusa. Anche Manenti ha dichiarato di essere vaccinato in una intervista televisiva a Video Mediterraneo. Manenti è stato primario dell'ospedale Busacca di Scicli e poi del Maggiore di Modica.