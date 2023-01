Roberto, in 17 anni ha raccolto 831 messaggi in bottiglia

Bologna - Roberto Regnoli, 74 anni ed ex primario di ortopedia a Termoli (dove si è trasferito dalla sua città natale, Bologna), che dal 2005 a oggi ha raccolto dal mar Adriatico quasi 900 messaggi – e non solo – in bottiglia. Potrebbe dirsi l’autore del libro del mare, un volume che presumibilmente è destinato a non finire mai. Tutto è partito dalla necessità di portare a passeggio, in libertà, il suo gigante Pastore del Caucaso che, quando saltava, era più alto di lui: il Gargano era perfetto da questo punto di vista ed è lì che, complici le correnti, ha iniziato a trovare i primi messaggi insieme al suo amico Piero, nascosti in bottiglie o vasetti. «Il primo foglietto trovato conteneva insulti, così l’abbiamo buttato; poi ne sono arrivati altri e abbiamo iniziato a cercarli di proposito, constatando allo stesso tempo come quelle spiagge fossero discariche a cielo aperto. Non solo bottiglie, ma anche elettrodomestici, plastiche di ogni genere».

A distanza di 17 anni si è arrivati, per la precisione, a 831 messaggi: una media di quasi 49 l’anno, sebbene i primi anni siano stati i più proficui. Li ha conservati tutti, catalogati a casa in grossi raccoglitori ma anche sul suo sito internet. «Il più bello è il numero 13, un messaggio d’addio – racconta – che inizia così: “Amore, sono seduto sulla spiaggia a guardare l’immensità del mare, che in questo momento è l’unica cosa che mi dà tranquillità; e penso che nonostante la sua grandezza, sia un granello nella sabbia in confronto all’amore che provo per te”. Ci sono degli errori grammaticali nel messaggio; l’uomo doveva essere stravolto».

Ci sono messaggi che arrivano addirittura da Nottingham e dalla Danimarca. «Il primo di questi due, il 588 ritrovato nel 2014, ha viaggiato per oltre duemila km: secondo la ricostruzione, una scuola materna ha festeggiato l’anno lanciando in aria dei bigliettini rossi legati a palloncini che, pian piano, sono arrivati nel sud Italia». Storia analoga per il 714, arrivato sempre per posta aerea dalla Danimarca per poi cadere in Adriatico.

«Alcuni degli autori ho avuto modo di incontrarli – aggiunge Roberto Regnoli – come i due ragazzi di Genova che, nella speranza di incontrare una ragazza, hanno lasciato al mare la loro offerta: una bottiglia di vino in regalo a chi sarebbe riuscito a raccogliere il foglietto. Ci siamo incontrati al Salone Nautico di Genova e hanno comunque mantenuto la promessa».