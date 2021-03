Roccuzzo si misura con Battiato e la cover della Cura diventa virale

'La Cura', il celebre brano di Franco Battiato, prodotto e riarrangiato da Danilo Amerio (Bit Records) in una nuova versione interpretata da Roccuzzo (XFactor 2020), artista ragusano di Giarratana, diventa virale a meno di un mese dall'uscita sulle piattaforme di streaming e trionfa nelle classifiche Top Viral di Tik Tok e Hot 50 Italia. Mentre è ancora al lavoro per completare il suo primo album, Roccuzzo pubblica una cover che, spiega, "assume un significato diverso dal solito, pensando alla difficile situazione in cui stiamo vivendo".

Per Roccuzzo, "ci sono delle canzoni eterne e 'La Cura' di Battiato è una di queste. Volevo lasciare il mio colore in questa versione. Vorrei trasportare il suo significato intenso nella difficile situazione in cui stiamo vivendo. La distanza ci sta facendo capire quali sono i valori importanti, e in un momento così particolare volevo dedicare a tutti questa bellissima opera di Battiato: un messaggio d'amore che invita a prenderci cura delle persone che ci stanno a cuore e del nostro futuro".