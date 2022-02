Rogo distrusse ulivi secolari, grido aiuto imprenditore di Giarratana

Giarratana - Grido d'allarme di un

imprenditore di Giarratana, che l'11 agosto dello scorso anno ha

perso un uliveto centenario per un incendio che distrusse

l'intero bosco di Calaforno, polmone verde della provincia di

RAGUSA. In fumo il 90 per cento degli alberi di ulivo, risalenti

anche al 1700, di proprieta' di Melchiorre Angelica che li aveva

ereditati dal padre. Melchiorre ha scritto una lettera a tutti i

parlamentari della provincia di RAGUSA e del sudest siciliano.

"Il sogno di mio padre e' passato a mio figlio che ha scelto di

impegnarsi anche lui nell'azienda di famiglia portando la

ventata di innovazione che i giovani riescono a dare - dice -

Abbiamo assunto tantissimi impegni per far crescere l'azienda

finche' un maledetto giorno della torrida estate 2021 degli

imbecilli criminali hanno appiccato un incendio e ridotto in

cenere l'incantevole bosco di Calaforno".

L'imprenditore sostiene di essere stato tradito tre volte dallo

Stato. "Quel giorno abbiamo dovuto attendere tre ore prima che

arrivassero i mezzi anti-incendio e il giorno successivo per

vedere un Canadair e nel frattempo il fuoco ha divorato tutto -

racconta - Un'azienda che sopravviveva da tre secoli e' stata

ridotta in cenere. Lo Stato mi ha tradito una seconda volta nel

momento in cui non ha ammesso le proprie colpe per la cattiva

gestione del parco di Calaforno dove era molto carente la

manutenzione. E mi ha tradito una terza volta, con il colpo di

grazia definitivo: a settembre scorso ho chiesto il rimborso di

una parte dell'Iva a credito della mia azineda, una cifra non

enorme, 29.000 euro, ma di vitale importanza per la

sopravvivenza della mia azienda, in questo momento. A 5 mesi

dalla richiesta la mia pratica non e' stata ancora esaminata. Ci

e' stato detto gentilmente che l'Agenzia delle Entrate e' carente

di personale". L'imprenditore e' scoraggiato: "Come dare fiducia

allo Stato che quando invia un avviso ti accertamento da' 60

giorni di tempo per pagare e quando invece deve pagare non ha il

tempo o non ha i funzionari. Con che animo possiamo sopportare i

tributi quando lo stesso Stato ti nega il tuo diritto ad avere

rapidamente il rimborso dell'Iva? Come faccio a credere in uno

Stato che costringe i nostri figli migliori a laciare la loro

terra? Come faccio a dire a mio figlio, che dopo di me ha

abbracciato il sogno di suo nonno, di rimaree in Sicilia, di non

raggiungere la sorella a Milano dove i rimborsi sono molto

tempestivi, gli uffici pieni di funzionari del Sud che

garantiscono servizi alla collettivita'?". Ai parlamentari lancia

un appello: "Vi siete dimenticati di noi cittadini, di noi

imprenditori?"