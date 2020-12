Roma, dopo 80 anni riapre il Mausoleo di Augusto

Roma - Dal primo marzo il Mausoleo di Augusto riapre al pubblico. Dopo 80 anni. La tomba dinastica voluta dal primo imperatore di Roma è diventata roccaforte nel Medioevo, giardino all'italiana nel Rinascimento, arena per tori nell'epopea settecentesca del Grand Tour, fino all'auditorium musicale all'alba del 900 per l'estro di Toscanini. Le demolizioni degli anni 30 sotto la regia di Mussolini urbanista ne faranno un monumento isolato incastonato come un meteorite titanico di laterizi sul fondo della piazza. Per il Mausoleo di Augusto le sorti si riscrivono dopo oltre ottant'anni di silenzio e 14 anni di dispute progettuali, scavi, ritardi, stalli economici e commissariamenti. La svolta sarà nel 2021. il monumento aprirà interamente al pubblico. In tempi di Covid tutto sarà contingentato. Come ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, le visite guidate saranno su prenotazione (al via dal 21 dicembre su sito mausoleodiaugusto.it).

Fino al 21 aprile, Natale di Roma, gli ingressi saranno gratuiti. Una gratuità che, come precisa il vicesindaco Luca Bergamo, continuerà per i residenti per tutto il 2021. In funzione dell'apertura del monumento, la prima cittadina annuncia anche il piano di «spostare il capolinea degli autobus e di pedonalizzare la piazza». Strategica è stata la sinergia istituzionale pubblico-privato per dare un'accelerata nel 2017 al complesso restauro che consente ora, in corso d'opera (perché i lavori non sono finiti) una suggestiva visita completa all'interno del monumento. La vera sorpresa. Un tour che consente di esplorare il labirintico sistema di ambienti disposti in sequenza su tre corridoi ad anelli concentrici dalle volte altissime, fino al pilastrone centrale che custodiva probabilmente l'urna di Augusto, e di scalare le possenti pareti dei cilindri colossali che un tempo svettavano fino a 45 metri (quanto il Pincio) sorreggendo la statua di bronzo dorato di Augusto circondata da boschi. Spazi riemersi dai titanici interri che ne hanno offuscato la memoria nei secoli. Basti solo immaginare che il Mausoleo di Augusto poteva idealmente contenere tutto il Pantheon.