Roma, esplosione nel quartiere Monteverde: crolla una palazzina. VIDEO

Roma - Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani in via Vitellia, a Roma, nel quartiere Monteverde. È successo questa mattina poco prima delle 9. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato «come se fosse una bomba», e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Non è chiaro se ci siano persone sotto le macerie ma i soccorritori stanno effettuando delle ricerche. Subito dopo la deflagrazione la struttura è collassata in parte. Accertamenti sono in corso per verificare cosa sia accaduto e cosa abbia provocato l’esplosione della bombola. Tutta la zona è stata transennata dalle forze dell’ordine. Le macerie hanno anche distrutto anche delle auto parcheggiate sotto l'edificio. Non si vedono al momento fiamme. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie: i sanitari del 118 hanno stabilizzatola persona che poi è stata caricata su una barella. Continuano le ricerche all'interno dell'edificio con molta cautela a causa di ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte ulteriore persone.