Roma, mozione in consiglio comunale per intitolare al giornalista ragusano Spampinato una via

Roma - “Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato la mozione che ho presentato per chiedere di intitolare una strada della nostra città al giornalista siciliano Giovanni Spampinato, ucciso dalla mafia il 27 Ottobre 1972”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025.

“Giovanni Spampinato era un giovane cronista di Ragusa, corrispondente dei quotidiani l’Unità e L'Ora di Palermo che con le sue inchieste giornalistiche ha denunciato gli intrecci tra mafia e politica nella Sicilia degli anni '70. Il 27 ottobre 1972, dopo un’inchiesta sul coinvolgimento del figlio del Presidente del Tribunale di Ragusa in un omicidio a stampo mafioso, Spampinato viene brutalmente ucciso a colpi di pistola davanti al carcere della cittadina siciliana. Tra l’altro, sono state riaperte le indagini per fare luce su aspetti poco chiari della vicenda. L’atto approvato oggi vuole essere un forte segnale di riconoscimento della nostra città verso un giornalista coraggioso che è stato ucciso per aver svolto il suo lavoro e per la ricerca della verità, della giustizia e la lotta contro la criminalità organizzata. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che hanno approvato questo atto – conclude Nanni – che è occasione anche per ribadire l’impegno della nostra città, come capitale d’Italia, nel ricordare tutte le donne e gli uomini che nel nostro Paese hanno sacrificato la loro stessa vita per gli ideali di giustizia e democrazia”.