Romina Power sta male: Grave problema di salute, il triste annuncio ai fans

Romina Power in questo periodo sta avendo problemi di salute.

Attraverso i social la Power si è scusata con i fan annunciando l’annullamento di alcuni suoi impegni di lavoro. La cantante ha confessato di non riuscire a camminare e ha dichiarato di avere dei non meglio precisati problemi di deambulazione.

È stata lei in prima persona a rivelarlo e ad aprirsi con i suoi fans. Nonostante la mancata pubblicazione di nuovi album o singoli, Romina continua ad essere una delle cantanti italiane più amate di sempre. La gente le è ancora fedele ed affezionata e i suoi tour in giro per il mondo, spesso in compagnia di Albano, sono sempre affollatissimi. Il suo rapporto con i suoi sostenitori dunque continua ad essere indissolubile.

La dichiarazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan che, in occasione della serata di spiritualità organizzata dalla stessa Romina al Museo di Castromediano di Lecce, non vedevano sicuramente l'ora di condividere con lei un momento così profondo e intimo in nome della religione buddista. L'annuncio della cantante era pieno di rammarico, però la spiegazione non bandisce sicuramente la speranza per una sua ripresa.

Ecco cosa ha detto la famosa cantante italiana.

Romina Power salute: la cantante è impossibilitata a camminare

Romina ha annunciato il tutto attraverso un video in cui si è mostrata seduta, con delle stampelle alle spalle, chiaro simbolo del suo problema di deambulazione. Il messaggio della Power è comunque molto positivo, in quanto, oltre la spiegazione e la dimostrazione del suo rammarico, Romina ha detto di essere comunque con tutti quelli che avrebbero partecipato all'evento con l'anima e il corpo. "Mi dispiace deludere qualcuno che si aspettava di incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà. Ma mi dispiace."

"Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere e non mi permette di essere agile come vorrei, infatti non riesco proprio a camminare se no sarei con voi questa sera". Ecco le tristi parole di Romina durante il suo video postato sul social Instagram. La mancanza all'incontro buddista (religione che la cantante pratica da qualche anno) non ha comunque abbattuto Romina che si è augurata una pronta ripresa e la voglia di ritornare a praticare insieme ai suoi tanti fan

Romina Power malattia: il video di scuse mostra anche tanta speranza

"Fisicamente non ci sono, ma con il mio corpo spirituale, mentale e astrale sono con voi [...] vi voglio bene e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Ciao a tutti". Questa la conclusione del video di scuse postato da Romina Power per i suoi fan. È indubbio che il problema sia grave ma nonostante ciò si prospetta una grande ripresa per la cantante che di base non ha mai mollato la presa sulla speranza e sulla positività, aiutata anche dalla pratica della meditazione di cui una volta spiegò pure i benefici: "Può liberare la mente da un pensiero che ci tormenta, permettendoci anche di concentrarci sul valore e sulla preziosità della nostra vita umana. Grazie alla meditazione ho imparato a tenere la mente sotto controllo".

La diffida contro Loredana Lecciso

Nelle ultime settimane Romina Power è balzata agli onori delle cronache per aver inviato una diffida alla compagna del suo ex, Loredana Lecciso. Tra le due non corre buon sangue ma, al momento, non è dato sapere perché la Power abbia preso questa decisione contro l’ex showgirl.