Rosolini come Acate, cavallo primo premio della lotteria

Rosolini, Sr - A maggio di quest’anno aveva fatto clamore il caso di Acate, con analoga problematica: un cavallo messo in palio nella lotteria del santo patrono: una querelle terminata col ritiro dell’equino dalla posta in palio, forse anche perché era fresca nella memoria degli animalisti la tragica fine, toccata solo il mese prima, a un povero pony trascinato in strada da un’auto. Cinque mesi dopo siamo nella vicina Rosolini, in territorio aretuseo: anche qui c’è un cavallo come primo premio di un’estrazione in programma il 9 ottobre (nella foto la locandina) ma, a quanto pare, finora l’unica associazione animalista ad accorgersene è stata Horse Angels, che ha già presentato un esposto ai carabinieri.

Gli attivisti chiedono che il puledro pezzato venga sostituito con un oggetto di pari valore. Il sito specializzato CavalloMagazine ricorda a proposito come in Sicilia viga da poco una legge regionale, che vieta espressamente di usare qualunque genere di animale come premio in qualsiasi tipo di evento. “Un cavallo non si dà in premio - ammonisce la testata - perché non conoscendo chi lo riceverà non gli si può garantire una vita idonea alle necessità della sua specie, né le cure di cui ha diritto”. Un concetto ribadito pure da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 6317-04. Occorrono requisiti inderogabili per possedere un cavallo: una possibile soluzione sarebbe ammettere alla lotteria solo chi dimostra di averli.