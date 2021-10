Rosolini, Giovanni Spadola è sindaco

Rosolini - A spoglio in corso Giovanni Spadola è avanti su Tino Di Rosolini e, in base al trend dello scrutinio, si aggiudica la poltrona di sindaco della cittadina siracusana. Sostenuto da tre liste civiche riconducibili al centrodestra, Spadola è un imprenditore, circondato da tanti giovani, che ha promosso diverse ‘passeggiate rionali’ per i quartieri durante la campagna elettorale. “Non vedo l’ora di vincere questo ballottaggio - ha detto -, insieme alla squadra siamo pronti a lavorare per la città”.