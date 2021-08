Rosolini-Ispica, il primo ragusano su una autostrada dopo 100 anni VIDEO

Ispica – Un filmato destinato a entrare nella “storia” e girato ieri, subito dopo l’inaugurazione del tratto Rosolini-Ispica: il primo cittadino ragusano fa esperienza di una autostrada nella propria provincia, dopo quasi 100 anni dalla costruzione della prima autostrada in Italia, la Milano-Varese, realizzata nel 1924.

Fino a ieri la provincia di Ragusa era, infatti, l’unica in tutto il Paese a non conoscerne ancora un metro. Grande “emozione “ da parte di tutti gli automobilisti che, dopo il primo, hanno documentato con i cellulari il grande evento: li vediamo negli altri due video allegati. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità.