Rossella Brescia, il dramma della malattia che l’ha sconvolta

La vita e la carriera di Rossella Brescia è stata stravolta dalla scoperta di una malattia che le ha stravolto la vita e con cui ha dovuto imparare a convivere.

Rossella Brescia è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari, capace di districarsi in vari ruoli nel mondo dello spettacolo. La sua bellezza gli ha consentito di partecipare a Miss Italia, dove ottiene una prima risonanza mediatica.

Tuttavia, la sua carriera è sempre appartenuta al panorama della danza. Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale di Danza di Roma esordisce sul piccolo schermo come ballerina professionista di grande livello. Ma la svolta in televisione la ottiene nel 1997, quando diventa prima ballerina del talk show di Canale 5, Buona Domenica.

Di Rossella in molti ricordano il suo contributo all’interno del programma ‘Amici’, dove Maria De Filippi si è avvalsa della bravura straordinaria di una ballerina diventata in poco tempo protagonista del piccolo schermo. La sua carriera, però, è cominciata molto prima. Nel 1992, infatti, Rossella vinse il titolo ‘Miss Sorriso Puglia‘, che la portò a partecipare al concorso ‘Miss Italia’ che si tenne nello stesso anno.

Da lì, poi, la carriera di Rossella ha avuto di fatto un sorta di slancio, e sempre nel 1992 la donna ebbe un ruolo da solista nello spettacolo ‘Attila‘. Poi le prime esperienze televisive con il programma ‘Tutti a casa‘, condotto da un grande Pippo Baudo. Inoltre è stata conduttrice anche di diversi programmi televisivi, come Colorado, mostrando un lato di se diverso, meno rigido e più divertente e disinvolto.

Questi i primi passi di un percorso che ha portato Rossella negli anni ad esplorare diversi tipi di contesti, ma soprattutto diversi momenti importanti della sua carriera.

Anche la vita privata della Brescia da sempre crea grande attenzione, visto e considerato che ci troviamo di fronte ad un personaggio che per anni è stato fortemente al centro dell’attenzione. Nel 2000 Rossella si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci, arrivando poi alla dolorosa separazione nel 2004. Successivamente, a distanza di tempo, Rossella ha poi intrapreso una relazione importante con il coreografo Luciano Mattia Cannito.

Rossella Brescia, la malattia che l’ha messa in difficoltà

Certo, Rossella è stata al centro dell’attenzione per anni, anche se da qualche tempo il suo profilo si è tremendamente defilato. Non si è mai fermata Rossella, va detto, anche se si può dire sia “sparita” dai programmi di prima serata o dai format importanti. In molti si aspettavano uno sviluppo diverso della sua carriera. Fin dai primi anni Novanta in cui è apparsa in televisione, il pubblico ha potuto ammirare Rossella per la sua professionalità e la serietà che ci mette nel suo lavoro. Recentemente gli italiani però l’hanno apprezzata anche dal lato umano.

Recentemente ha rivelato che in passato ha affrontato un momento delicato. Questo è stato quando ha scoperto una malattia cronica con cui ha dovuto imparare a convivere.

Di Rossella, in questi anni, si è parlato anche per un problema molto serio che ha riguardato la sua salute. Si tratta di endometriosi ed è stata scoperta quando ha capito che aveva qualcosa che non andava nel suo corpo.

La conduttrice, infatti, ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia comune a tantissime donne e che proprio in questi anni e in questi giorni, vista la giornata mondiale dell'endometriosi che ricorre il 28 marzo è finita al centro dell’attenzione. Si è accorta di avere mestruazioni troppo abbondanti, dolori acuti, gonfiore e stress che le provocavano un grande malessere. Nonostante il ginecologo le aveva detto che era solo una forma di colite, la ballerina ha voluto approfondire la cosa

“Nessuno, fino ad allora, si era accorto che il mio problema si chiamava endometriosi. L’ho scoperto soltanto qualche anno dopo”, le parole della Brescia al portale ‘Ok Salute’. E non è la sola, in questi anni anche Guenda Goria ne ha sofferto e anche Giorgia Soleri ha voluto sensibilizzare le donne, mostrando i segni dell'operazione sui social. Ricordiamo che l'endometriosi si cura anche con una dieta specifica.