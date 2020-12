Rosso Natal, le ultime dai Palazzi sui giorni che ci aspettano

Tutta l'Italia in zona rossa solo nei giorni a cavallo di Natale: dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio. Salve quindi le giornate dal 28 al 30 e dal 4 in poi. Per l’Epifania si vedrà come evolveranno i contagi. Non è molta quindi la differenza con l’altra opzione di cui si vocifera, serrata generale dalla Vigilia alla Befana. Questo, da quanto trapela da Palazzo Chigi, lo scenario anti Covid su sui il governo starebbe provando a stringere in queste ore con regioni, capidelegazione e scienziati. Fino a Certo "bisogna rinforzare il piano natalizio che abbiamo già definito - ha avvisato ieri sera Conte sul Nove -, c'è stata un'ulteriore interlocuzione con gli esperti del Cts e anche loro ci hanno consigliato un'ulteriore stretta per scongiurare la terza ondata".

Bocca cucita sulle misure che subentreranno a breve, quelle sin qui varate però "stanno funzionando - secondo il premier -, abbiamo l'Rt sotto l'1 ma gli assembramenti degli scorsi giorni hanno destato preoccupazione: c'è tanta voglia di vivere le festività secondo tradizioni, ma questo ora non è possibile e occorre qualche intervento aggiuntivo". Se questo riguarda però solo festivi e prefestivi, le scene apprezzate lo scorso fine settimana nelle vie dello shopping cittadine sono destinate a ripetersi identiche al prossimo, l’ultimo utile per regali e spostamenti extracomunali. Del resto anche uno stop immediato ai movimenti, senza preavviso, potrebbe scatenare un fuggi fuggi verso le destinazioni prescelte per le feste, convulso e controproducente. Accerchiato da gran parte dei ministri, tecnici, enti locali e sedicenti alleati Conte sembra rimasto l’unico a voler lasciare qualche finestrino aperto agli italiani durante le festività. In serata, alle 18, il decisivo confronto con Italia Viva: il manipolo di pulci renziane in disaccordo su tutto - dal Recovery Plan al piano vaccini - che rischia di aprire una crisi nell’esecutivo in uno dei momenti più cruciali della sua traversata.