Rottamazione cartelle, scadenza del 30 novembre con proroga tardiva

Roma - Per le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio si va verso il mini rinvio al 9 dicembre, destinato ad essere ufficializzato solo a termini scaduti. Intanto, si lavora alla rottamazione quater.

Pace fiscale, ancora incerta la scadenza del 30 novembre 2021. La proroga è in discussione, e il Governo proporrà come nuova data per saldare le rate quella del 9 dicembre. Sul rinvio delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle, ben 12 versamenti da eseguire entro il 30 novembre (6 dicembre, sommando il termine di tolleranza di 5 giorni), la partita è aperta, e si tireranno le somme la prossima settimana.

Sono diversi gli emendamenti presentati in sede di conversione del decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 che chiedono una proroga della scadenza relativa alla pace fiscale, il pesante appuntamento del 30 novembre che coincide con il termine per saldare il secondo acconto delle imposte sui redditi.

Alla proroga si affianca la richiesta di una rottamazione quater per le cartelle relative al 2018 e al 2019.

Nuove scadenze che se arriveranno saranno rese note dal Governo con un canonico «comunicato legge» visto che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dopo la scadenza del 30 novembre.

Quello delle cartelle esattoriali è certamente lo scoglio più duro per i contribuenti, soprattutto per quelli che hanno subito gli effetti della pandemia economica legata al Covid. Dopo la lunga sequenza di rinvii dettata dai decreti anti crisi del Governo del 2020 e 2021, per la data del 30 novembre si sono concentrate tutte le rate non pagate della pace fiscale: 8 della rottamazione ter, datate 2020 e 2021, e altre 4 del saldo e stralcio.

Uno scoglio difficilmente superabile se si pensa che oltre il 77% degli adempimenti in scadenza il 30 novembre riguarda versamenti di tasse e imposta, tra cui gli acconti di Irpef, Ires e Irap e il pagamento dell’imposta di bollo in unica soluzione sulle fatture elettroniche messe nel terzo trimestre.

La possibilità di diluire, dunque, i pagamenti delle cartelle è stata chiesta da tutte le forze di maggioranza e tradotta in una lunga serie di emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra in discussione al Senato.

La risposta del Governo, giunta soltanto nelle ultime ore ma non ancora tradotta in una norma approvata dalle commissioni Finanze e Lavoro di Palazzo Madama, prevede al massimo una mini-proroga al 9 dicembre che potrà dilatarsi fino al 14 dicembre con i canoni 5 giorni di tolleranza riconosciuti dal Fisco per non applicare sanzioni e far decadere dalle due agevolazioni. Il costo di una ulteriore diluizione nel 2022 delle rate dovute per il Governo al momento non è sostenibile.