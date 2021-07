Rottamazione cartelle, slittano le scadenze

Slittano i termini per i pagamenti dei debiti con l'Agenzia delle entrate. Un emendamento al Dl Sostegni bis approvato in commissione Bilancio rinvia le scadenze delle rate di 'Rottamazione ter' e di 'Saldo e stralcio' scadute nel 2020 o, per il 2021, il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio.

In particolare: le scadenze del 28 febbraio e 31 marzo 2020 slittano al 31 luglio 2021. Quella del 31 maggio 2020 al 31 agosto 2021. Quella del 31 luglio 2020 al 30 settembre 2021. Quella del 30 novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Quelle del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 al 30 novembre 2021.