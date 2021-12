Rottamazione ter e saldo e stralcio, termine finale il 14 dicembre

Roma - Slitta al 9 dicembre 2021 il versamento delle rate da rottamazione ter e saldo e stralcio in scadenza il 30 novembre: lo prevede un emendamento approvato in extremis dalle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato in fase di conversione del decreto Fisco-Lavoro. Anche il nuovo termine beneficia del periodo di tolleranza di 5 giorni, pertanto il pagamento potrà essere effettuato al più tardi entro il 14 dicembre 2021. Grazie alla novità, si potrà usufruire di un ulteriore periodo di circa due settimane, rispetto alla scadenza precedente, per saldare quanto dovuto. Massima attenzione a non sforare, pena la decadenza dalla definizione agevolata.

