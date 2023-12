Rubacuori, il panettone artigianale di Scicli si veste di rosa

Scicli - Il panorama della pasticceria italiana si arricchisce di continuo con creazioni innovative, e tra le eccellenze emergenti spicca il Panettone Rubacuori. Questo prelibato dolce, preparato con un impasto alle amarene e glassato con il cioccolato ruby, rappresenta un'armonia gustativa che avvolge il palato fin dalla prima degustazione.

Le Peculiarità del Cioccolato Ruby

La vera star di questo panettone è il cioccolato ruby, un ingrediente straordinario che ha fatto la sua comparsa relativamente di recente sul mercato. Il cioccolato ruby è ottenuto dai fagioli di cacao ruby, caratterizzati da un colore naturalmente rosato. Senza l'aggiunta di coloranti o aromi, il cioccolato ruby deve il suo colore unico a una particolare varietà di fagioli di cacao e a una lavorazione attenta.

Ciò che rende il cioccolato ruby così speciale è la sua combinazione di sapori. Esso presenta note fruttate, con una leggera acidità che ricorda i frutti rossi. Il suo gusto distintivo si sposa in modo armonioso con la dolcezza del panettone, creando un'esperienza gustativa unica e indimenticabile.

Le Amarene nell’impasto: Il toque di originalità

Oltre al cioccolato ruby, le amarene rappresentano un altro elemento chiave che caratterizza il Panettone Ruby Rubacuori. Questi piccoli frutti rosso scuro, saporiti e leggermente aciduli, vengono integrati nell'impasto del panettone, donandogli un tocco fruttato e avvolgente.

L'aggiunta delle amarene non solo conferisce al panettone un sapore inconfondibile, ma contribuisce anche a una consistenza morbida e umida. Ogni fetta di questo panettone risulta intrisa di sapori intensi, creando una sinergia perfetta tra la dolcezza delle amarene e il carattere unico del cioccolato ruby.

Il Panettone Rubacuori non è solo un dolce, ma un'opera d'arte di pasticceria preparata con cura e passione. La lavorazione artigianale è fondamentale per garantire la qualità e la consistenza perfetta di ogni esemplare.

L'impasto viene lievitato lentamente per garantire la massima leggerezza, e le amarene vengono distribuite uniformemente per garantire un sapore omogeneo in ogni morso. La glassatura finale con il cioccolato ruby avviene con maestria, garantendo una copertura uniforme che esalta la bellezza e l'eleganza di questo dolce.

Un'Esperienza Unica

Il Panettone Rubacuori rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della pasticceria natalizia. L'uso innovativo del cioccolato ruby e l'aggiunta delle amarene nell'impasto conferiscono a questo panettone un carattere unico e irripetibile.

Sia che lo si gusti da solo o lo si condivida con amici e familiari durante le festività, il Panettone Rubacuori è destinato a diventare il protagonista indiscusso della tavola natalizia, regalando a chi lo assapora un'esperienza sensoriale indimenticabile. Un connubio perfetto di tradizione e innovazione, questo panettone è destinato a rubare i cuori di tutti gli amanti della buona pasticceria.

È un’edizione speciale che si può trovare solo da Cannolia, a Scicli, in Via San Bartolomeo, 10.