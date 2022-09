Rubano 1500 chili di manghi a Partinico, tre arresti

PARTINICO, 14 SET I carabinieri hanno arrestato tre uomini, residenti a Palermo, accusati di avere rubato in un'azienda agricola di Partinico 1.500 chili di manghi, frutto tropicale che da anni viene coltivato in Sicilia con successo. I militari, hanno sorpreso i tre, un 38enne, un 35enne e un 18enne, di notte mentre trasportavano i frutti. La frutta è stata restituita al proprietario. I tre erano stati bloccati in passato dopo avere rubato centinai di chili di agrumi. Il gip ha convalidato l'arresto e sottoposto i tre all'obbligo di dimora.

