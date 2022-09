"Rubinetto magico" di Terrasini al festival acqua a Torino

PALERMO, 15 SET Il "rubinetto magico" di Terrasini, centro alle porte di Palermo, sbarca al festival dell'acqua di Torino. L'installazione, realizzata da Vincenzo Cusumano, assessore al Turismo di Terrasini, Salvo Trionfo e Peppe Mineo è stata commissionata dal gruppo Smat, società metropolitana acque Torino.

Il rubinetto è stato montato in piazza Carlo Felice, a Torino, pronto per essere mostrato durante il festival che si svolgerà tra il 21 e il 23 settembre.

"E' una grande soddisfazione dice Cusumano personale ma anche per la città di Terrasini, dove l'installazione ha avuto molto successo ed è stata notata anche dai vertici della Smat".

L'evento torinese è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. (ANSA).