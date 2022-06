Ruggero Razza a Ragusanews: Modica, nuova Tac e mammografia digitale

Modica - “Grazie agli interventi del PNRR sulle grandi apparecchiature sanitarie, l’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica potrà beneficiare finalmente di una Tac 128 strati di ultima generazione e di un mammografo digitale”.

Lo anticipa a Ragusanews l’Assessore alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, che ha seguito in prima persona la problematica dei continui guasti della Tac nel nosocomio modicano che sta provocando enormi disagi alla comunità.

L’intervento finanziario per la Tac di ultimissima generazione è contenuto nel Cis (Contratto istituzionale di sviluppo), sottoscritto tra il Ministero della salute e il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci e recepisce il piano operativo per l’attuazione delle misure della Missione 6 Salute del PNRR.

Le risorse sono state al centro di un’intensa attività di programmazione dell’assessorato regionale, incentrate su due principali linee di azione: le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

E' dei giorni scorsi la polemica sui continui guasti che la Tac del Maggiore ha registrato con gravi disservizi per l'utenza.