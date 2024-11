Ryanair assume 150 hostess e steward: selezioni a Palermo

Palermo - Ryanair assume 150 hostess e steward: il 26 novembre recruiting day a Palermo. La compagnia aerea ha annunciato un’importante campagna di reclutamento per la ricerca di 150 membri del personale di cabina. Per aiutare a trovare i candidati perfetti per questi ruoli, il partner di reclutamento di Ryanair, Crewlink, terrà un evento di reclutamento martedì 26 novembre, alle 10.30, presso l’Ibis Style President di via Crispi 230, a Palermo.

I partecipanti incontreranno gli attuali membri dell’equipaggio Ryanair e scopriranno la vita del personale di cabina presso il gruppo di compagnie aeree numero 1 in Europa, ciò che questo ruolo può offrire loro, inclusi eccellenti pacchetti retributivi, opportunità di carriera veloci e benefit di viaggio scontati che danno ai membri dell’equipaggio l’opportunità di viaggiare attraverso la rete leader del settore di Ryanair di oltre 235 destinazioni.