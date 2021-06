Ryanair due nuove rotte su Comiso: da agosto Bologna e Bergamo

Comiso - La società di gestione dell’aeroporto di Comiso raccoglie la prima significativa adesione all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle compagnie aeree tramite l’utilizzo dei fondi ex Insicem: Ryanair annuncia infatti, a partire dal 1 agosto, il lancio di due nuove rotte su Bologna e Bergamo, oltre all’incremento progressivo delle rotte già attive per Milano Malpensa, Pisa, Bruxelles, Francoforte.