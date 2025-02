Sabato De Sarno lascia Gucci dopo appena due anni. Vendite in crisi

Gucci ha annunciato con un comunicato la fine della collaborazione con Sabato De Sarno, direttore creativo dal 2023. La casa di moda fa sapere che il successore verrà reso noto «a tempo debito». Nella nota si legge che la sfilata autunno-inverno '25 in programma a Milano il 25 febbraio sarà presentata dall'ufficio stile della maison.

Stefano Cantino, ceo di Gucci, ha detto: «Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l'artigianalità e l'eredità di Gucci con tale impegno». Francesca Bellettini, Deputy ceo di Kering responsabile dello sviluppo del marchio, ha dichiarato: «Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro svolto per rafforzare ulteriormente i fondamenti di Gucci. Stefano e la nuova direzione artistica continueranno a costruire su questo e a guidare Gucci verso una rinnovata leadership nella moda e una crescita sostenibile». La nomina di De Sarno a direttore creativo di Gucci era arrivata due anni fa, a fine gennaio 2023. Aveva sostituito Alessandro Michele, il designer che dopo sette anni aveva lasciato, a sorpresa, nel dicembre 2022. Una scelta, quella di De Sarno come successore di Michele, che era arrivata inaspettata, a conclusione delle sfilate di Alta Moda di Parigi.

Il debutto di De Sarno con una collezione che portava la sua firma era stato qualche mese dopo, nel settembre 2023 alla Milano Fashion Week. Lo stilista era arrivato a Gucci dopo l'esperienza da Valentino, dove aveva ricoperto il uolo di supervisore delle collezioni uomo e donna. Prima di entrare in Valentino nel 2009, aveva lavorato da Dolce & Gabbana e Prada.

La notizia arriva a poche settimane dalla sfilata co/ed che aprirà la fashion week milanese dedicata alle collezioni donna per il prossimo autunno-inverno. La sfilata del 25 febbraio, fa sapere il gruppo Kering, proprietario del marchio fiorentino, sarà presentata dall’ufficio creativo della maison. La nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento.

Come anticipato dal gruppo Kering, la nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento. Tanti, però, gli elementi che in queste ore stanno facendo pensare all'arrivo di Hedi Slimane. L'ex direttore creativo di Celine, infatti, avrebbe da poco comprato casa a Milano, dove ha sede l'ufficio stile della maison fiorentina. Una semplice coincidenza o un chiaro indizio?

Nel frattempo, dopo l'annuncio di Kering il titolo del colosso del lusso francese è scivolato in Borsa, lasciando sul terreno il 2,76% nei primi minuti di contrattazioni a Parigi.