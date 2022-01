Sabato freddo, domenica bello: il meteo del weekend nel Ragusano

Ragusa - Un po' di foschia nelle prime ore del mattino lungo la costa e nubi sparse alternate a schiarite per il resto della giornata: sarà un weekend col sole a intermittenza sulla provincia iblea. Più soleggiato venerdì 21 gennaio, quando i venti rinforzeranno da moderati a tesi: le temperature si manterranno stabili tra i 14°C di massima diurna sul litorale e i 6°C di minima notturna nell’entroterra.

La nuvolosità tenderà tuttavia ad aumentare in serata e sabato 22 ci sveglieremo col cielo coperto: non è esclusa qualche goccia di pioggia, in assorbimento col passare delle ore, mentre le temperature crolleranno nei valori massimi e minimi a 11°C e appena 2°C.

Mentre la colonnina di mercurio non si risolleverà più di tanto domenica 23, che però sarà baciata da un bel sole splendente. la circolazione depressionaria si allontana definitivamente favorendo ampi rasserenamenti I venti moderati scorteranno il territorio ragusano verso un inizio settimana che sarà ancora all’insegna del bel tempo. Nel mentre, per ogni aggiornamento, vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.