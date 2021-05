Modica - Si svolgeranno sabato mattina, alle 10, in San Giorgio a Modica i funerali del 21enne modicano Orazio Iabichino, morto lunedì mattina dopo essere caduto dal trattore sul quale viaggiava come passeggero, in Contrada Zappulla Gisana.

Un corteo di trattori, veicolo che la giovane vittima amava tantissimo, si muoverà dalla contrada modicana per raggiungere il Duomo di San Giorgio.