Sabato l’ultima botta di calore, il meteo del weekend nel ragusano

Ragusa – Colonnina di mercurio in rapida ascesa in provincia di Ragusa: dai 30 e 20°C di massima e minima odierni, sabato 10 settembre il termometro si porterà rispettivamente ad almeno 34 e 23°C. Anche domenica 11 sarà una giornata calda, poi il termometro inizierà a scendere altrettanto rapidamente.

Da martedì prossimo, in particolare, quando - complici banchi di nubi basse - sul territorio ibleo sarà possibile qualche breve acquazzone di fine estate. Da quel momento, il caldo non dovrebbe più tornare su livelli da allerta afa. Per tutto il weekend i venti si manterranno moderati nell’entroterra e tesi sulla costa; poco mossi i mari nel canale di Sicilia.