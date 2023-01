Saldi: al via da oggi 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, il calendario

Saldi: al via da oggi 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, dal 5 in tutta Italia, le date di inizio e fine saldi invernali cambiano da nord a sud del Paese. Quest'anno è la Sicilia a fare da aprifila: sull'isola si comincia già il 2 gennaio. Seguiranno poi il 5 gennaio tutte le altre regioni d'Italia. Il calendario completo delle date di inizio e fine dei saldi invernali 2023 è stato diffuso dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio che, come ogni anno, invita i commercianti a rispettare le sue regole a tutela del consumatore.

Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping durante i saldi invernali e ogni persona spenderà circa 133 euro

Saldi invernali nei negozi al via da oggi 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d'Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni.

5 consigli per i consumatori che si preparano ai saldi.

L'associazione ha stilato il decalogo con cinque consigli per i consumatori che si preparano ai saldi. Si parte dai cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. La prova degli abiti è rimessa alla discrezionalità del negoziante, mentre per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibile, inoltre, il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Saldi invernali 2023, il calendario e le date ufficiali regione per regione

Ecco le date di inizio e di fine dei saldi invernali 2023 regione per regione, da nord a sud del Paese, comprese le province autonome:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 5 Gennaio – 2 Marzo

Provincia di Bolzano: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Calabria: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Campania: 5 Gennaio – 2 Aprile

Emilia Romagna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 Gennaio – 31 Marzo

Lazio: 5 Gennaio – 15 Febbraio

Liguria: 5 Gennaio – 18 Febbraio

Lombardia: 5 Gennaio – 5 Marzo

Marche: 5 Gennaio – 1 Marzo

Molise: 5 Gennaio – 5 Marzo

Piemonte: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Puglia: 5 Gennaio – 28 Febbraio

Sardegna: 5 Gennaio – 5 Marzo

Sicilia: 2 Gennaio – 15 Marzo

Toscana: 5 Gennaio – 5 Marzo

Provincia di Trento: 5 Gennaio – 5 Marzo

Umbria: 5 Gennaio – 5 Marzo

Valle D’Aosta: 5 Gennaio – 31 Marzo

Veneto: 5 Gennaio – 28 Febbraio