Salma del ragazzo ragusano morto ancora in Australia

Ragusa - Si trova ancora a Coolangatta, in Australia, la salma del giovane barman ragusano morto ieri in circostanze misteriose. Il giovane, poco meno che trentenne, è stato trovato morto nella sua abitazione a Coolangatta appunto. Da sette anni si trovava in quella città, e aveva lavorato nel settore della ristorazione, a volte come barman o cameriere. I suoi familiari sono in contatto con le autorità diplomatiche per chiarire i contorni della vicenda e per riportare la salma del loro congiunto in Italia.

Era tornato a Ragusa, l'estate scorsa, per rivedere i genitori e per partecipare al matrimonio di un amico. Era un ragazzo solare e amava molto lo sport.