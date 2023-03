Salta il volo Firenze-Palermo, viaggio da incubo con scalo a Barcellona

Palermo - Firenze-Palermo, un'odissea di 24 ore con scalo in Spagna. Il volo diretto Vueling, domenica 19 marzo, dal capoluogo toscano sarebbe dovuto approdare in Sicilia ieri alle 19,45. Il volo è stato cancellato, e Vueling ha proposto ai passeggeri un rimborso oppure un volo nei giorni a seguire, persino mercoledì, oppure, terza soluzione, scelta da otto passeggeri, un volo per Barcellona da Bologna, con uno scalo di tre ore, per arrivare a Catania, e da Catania un bus per Palermo.

I passeggeri diretti a Palermo sono arrivati a casa con 24 ore di ritardo, dopo aver scoperto che a Catania nessun bus era stato allertato per trasferirli nel capoluogo siciliano. Un incubo