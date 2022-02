Salvatore Abbate nuovo di primario Geriatria a Modica

Modica - Nuovo direttore dell’UOC di Geriatria dell’ospedale “Maggiore” di Modica: il dr. Salvatore Abbate, modicano (foto), è risultato primo nella terna degli idonei. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2000 e specializzato in Geriatria e Gerontologia nel 2004 all’Università di Catania, ha iniziato a prestare la sua attività di specialista nell’ospedale di Noto.

Abbate si è sempre occupato sia dei pazienti in acuto che dei cronici con setting geriatrico e non solo, dal punto di vista clinico ma anche sociale, attenzionalo il loro reinserimento nel territorio. Dal 2006 lavora come dirigente medico a Modica. Ha svolto anche una significativa attività nell’ambulatorio di Diabetologia, impegno che gli ha permesso di acquisire competenze nella gestione del paziente geriatrico con diabete, migliorandone la qualità e lo stile di vita con terapie innovative e aggiornate.

Il nuovo primario ha partecipato a vari eventi scientifici inerenti alle specialità geriatrico-diabetologica, accrescendo sempre di più le competenze nella gestione della complessità del paziente anziano. «La professionalità acquisita dal dott. Abbate, in questi anni - sottolinea il direttore generale dell’Asp ragusana, Angelo Aliquò - è un valore aggiunto che accrescerà la qualità dell’assistenza per questi pazienti molto fragili». Buon lavoro dalla redazione di Ragusanews.