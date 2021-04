Salvatore Martinez nominato nuovo soprintendente di Siracusa

Siracusa - L'architetto Salvatore "Savi" Martinez è il nuovo soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Siracusa. Stamattina il dirigente generale del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Sergio Alessandro, ha firmato il decreto di nomina. Martinez, siracusano, fino a ieri presidente della Commissione Urega di Siracusa, succede all'architetto Donatella Aprile, nel frattempo andata a guidare la Soprintendenza di Catania, pur mantenendo l'interim di quella aretusea.

Martinez, laurea in Architettura conseguita nel 1986 all'Università La Sapienza di Roma, ha ricoperto molti incarichi di progettazione e direzione lavori nell'ambito della sua attività all'interno del Genio Civile, si è occupato di restauri di beni storici e monumentali, è stato commissario di gara per l'Autorità portuale di Augusta. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Urega di Siracusa, incarico nel quale era stato riconfermato nel 2019.