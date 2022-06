Salvatore Terranova, pizzaiolo modicano premiato a Bolzano

Bolzano - Quattro anni fa il modicano Salvatore Terranova era stato inserito tra i 200 pizzaioli più bravi al mondo, nella guida “Pizza in world”. Terranova è ricordato a Modica come pizzaiolo della Bruschetta e ora a Bolzano Salvatore ha conquistato le Tre Stelle della Guida Peperoncino Rosso.

"Altro che pizza", è il nome del locale di Salvatore Terranova, che offre la possibilità di scegliere fra tre tipologie di pizza: le Classiche, le Pizze Gustose, e le Pizze Speciali d’autore, ad esempio, con tartufo o la pizza con pesce e mollica all’aroma di limone. Tra gli ingredienti di produzione siciliana, la ricotta salata. Le pizze più originali? Quella con impasto alla curcuma e condita con stracciatella al sapore di wasabi, e quella con gamberi di Mazara del Vallo e capasanta cruda, tagliata e aggiunta alla pizza a fine cottura.

"Altro che pizza si trova" in via Roma 53 a Bolzano ed è frequentato da una clientela di fascia medio-alta. Le foto delle pizze in gallery.