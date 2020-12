Salvini: quando sono a Genova, scappo al cimitero, a trovare De Andrè

Genova - "Mi vesto comodo, non sto li a guardare il doppiopetto. Io soffro il caldo, d'estate vado in giro in bermuda, e d'inverno e' piu' calda la felpa che la giacca". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini ospite del programma "Oggi e' un altro giorno". Salvini parla poi della sua passione per Fabrizio De Andrè. "Lo amavo e lo amo. L'ho scoperto grazie ai mie genitori. Le sue non sono canzoni, lui è over, è sopra. Quando vado a Genova, se riesco faccio anche una scappata al cimitero".