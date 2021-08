Salvini schiera Sammartino come Presidente della Regione contro Musumeci

Palermo - "La Sicilia sarà centrale e Palermo più di altre città. Il voto al comune di Palermo, il voto in Regione e il voto per le elezioni politiche, tutto passa dalla Sicilia. Dedicherò particolare cura, amore attenzione e presenza a Palermo e alla Sicilia, perchè da sempre quello che accade in Sicilia poi accade a livello nazionale Ricordo il 61-0 e mi piacerebbe tornare al 61-0, con volti diversi, con equilibri diversi, con la Lega protagonista. Stiamo lavorando

per questo".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo per la riunione della direzione regionale nel corso della quale saranno ufficializzati i passaggi degli ormai ex renziani Luca Sammartino, deputato regionale, e Valeria Sudano, senatrice.

Poi sulle elezioni la prossima primavera nel capoluogo siciliano, Salvini ha detto: "Palermo è una città straordinaria che non si merita altri Orlando, con disservizi, sporcizia, inefficienza, bare che non trovano pace dopo mesi. Palermo è una delle grandi capitali europee e non merita questa incuria, sciatteria e disagi".

Chiara l'intenzione di Matteo Salvini di schierare Sammartino come leader del centrodestra e successore di Nello Musumeci alla Presidenza della Regione Siciliana.