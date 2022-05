Salvini su Musumeci bis: «Tre quarti della coalizione dice “no”»

Monza - In Sicilia «ci sono troppi litigi. Noi siamo impegnati a ricomporre», ma se sul governatore Nello Musumeci «tre quarti della coalizione dice “no”, evidentemente c'è un problema. Quindi io devo capire i “no” e lavorare per ricomporre». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando delle Regionali in Sicilia a margine della cerimonia per il Premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza.

"In Sicilia – ha detto il leader del Carroccio – “c’è un centrodestra diviso in due-tre-quattro-cinque parti e io sto lavorando per l’unità. La Lega è l’unica che sta facendo passi indietro sostanzialmente. Ma non possiamo essere sempre noi a fare passi indietro per l’unità del centrodestra”. Soprattutto “quando poi qualcuno – ha concluso – dice che magari va al governo da solo”.