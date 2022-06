Samantha Cristoforetti: «Cosa succede laggiù? E' l'Etna che erutta!»

Catania - "Sembra che stia accadendo qualcosa lì... è l'eruzione dell'Etna, il vulcano più alto d'Europa!" Samantha Cristoforetti, impegnata nella missione Minerva, immortala l'esplosione del vulcano siciliano con questa foto dallo spazio, che ieri ha provocato alcuni disagi all'aeroporto di Fontanarossa. In questi giorni anche il programma spaziale europeo Copernicus e i satelliti della Nasa hanno rilanciato le immagini dell'Etna fumante. Alleghiamo di seguito il suo post su Twitter.

Looks like something is going on there…eruption of Mt. Etna, Europe’s tallest active volcano.

L’eruzione dell’Etna vista oggi da quassù! #Italy #Sicily #MissionMinerva pic.twitter.com/urc0IarE0F

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 2, 2022