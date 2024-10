Sammy Basso, il racconto dei genitori

Vicenza - «Sammy ci ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza».

È il messaggio, pubblicato su Instagram, con il quale la famiglia di Sammy Basso e gli amici hanno voluto ricordare il 28enne vicentino, simbolo dell'impegno della ricerca contro la malattia della progeria. I genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso sono sempre stati al suo fianco in ogni battaglia.

«Sammy si è spento, all'improvviso - continuano - dopo una giornata di festa circondato dall'affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui, a tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza. A nome della famiglia, degli amici e dell'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata».

Un momento di festa si è trasformato in tragedia quando Sammy Basso, noto per la sua lotta contro la Progeria, è stato colpito da un malore improvviso durante un matrimonio. «La mamma stringeva Sammy tra le braccia, in una coperta. Piangeva e lo baciava. Era già volato in cielo», racconta con commozione Sergio Dussin, titolare del ristorante Villa Razzolini Loredan ad Asolo, testimone degli ultimi istanti del giovane.

Sammy, 28 anni, stava partecipando a un matrimonio di amici quando, verso le 23, ha avvertito un malessere: "Mi manca il respiro" ha detto agli amici, che lo hanno portato fuori, nel parco della villa, per prendere un po' d'aria. Dopo pochi minuti, Sammy si è accasciato al suolo, privo di sensi. Gli amici presenti hanno subito tentato di rianimarlo, iniziando il massaggio cardiaco, mentre veniva chiamato il 118. Dussin, avvisato dalla figlia che si trovava in villa, è arrivato poco dopo la mezzanotte e si è trovato davanti una scena che lo ha profondamente colpito: "È volato in cielo un grande uomo, che ci ha insegnato tanto", ha detto, cercando di consolare la madre in quei momenti di dolore.

Il corpo di Sammy è stato adagiato su un tavolo, coperto con una coperta e un cuscino, mentre i suoi amici, in lacrime, sono rimasti nel ristorante fino a tarda notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti necessari, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.