Sampieri avrà la sua farmacia

Scicli - Due farmaciste del palermitano hanno risposto all'interpello per la riapertura della farmacia di Sampieri, che sarà ubicata in via Giotto. Dopo anni di assenza (a Sampieri vi è stato solo il presidio di una parafarmacia) torna una farmacia nella borgata e sarà la nona nel territorio di Scicli.

Alcuni problemi legati al saldo dell'avviamento della precedente farmacia avevano ritardato la rinascita di questo presidio sanitario, la cui apertura è ora annunciata.

Il decreto assessoriale che assegna la titolarità dela farmacia nella borgata sciclitana è del 30 ottobre scorso, mentre il dipartimento farmaceutico dell’Asp di Ragusa è stato informato della scelta della sede, la via Giotto appunto.