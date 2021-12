Sampieri, crollano tre arcate della Fornace Penna di Punta Pisciotto. FOTO

Scicli - Ennesimo crollo della Fornace Penna di Contrada Pisciotto a Scicli. Ben tre arcate portanti della testimonianza di archeologia industriale sono crollate oggi pomeriggio, come rende noto la deputata regionale Cinquestelle Stefania Campo.

Il crollo è dovuto probabilmente alle pessime condizioni atmosferiche di quest’ultime settimane. Appena due mesi era arrivata la dichiarazione di Pubblica Utilità del Pisciotto e il respingimento delle osservazioni presentate dagli eredi da parte del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana. “Dobbiamo aspettare che accada ancora – chiede la parlamentare regionale Stefania Campo -? Chi ha a cuore la memoria e il valore della Fornace? Solo i cittadini o anche i diretti interessati alla sua tutela?”

"Sembra che la vicenda del Pisciotto sia infinita come una fiction dal sapore amaro, lunga decine e decine di anni. Mentre fra la Regione e la famiglia degli eredi Penna si susseguono decreti e opposizioni, carte bollate, tentativi di esproprio e indennizzo previsto per un importo complessivo di 550.000 euro, la Fornace continua a crollare sotto i nostri occhi e quelli dei turisti", scrive la Campo.

Ci è stato segnalato pochi minuti fa, difatti, l’ennesimo crollo di ben tre “arcate” importanti dell’immensa struttura, probabilmente, a causa delle pessime condizioni atmosferiche di quest’ultime settimane e, ovviamente, dell’incapacità di mettere concretamente in sicurezza il bene di archeologia industriale in questione; oltre alla distruzione anche della barriera (evidentemente troppo fragile) a protezione dei curiosi e dei turisti non informati del pericolo".