Samuel, il calciatore ordinato parroco da Papa Francesco

Roma - Da calciatore, e pure bravo, a prete: Samuel Piermarini, 28 anni, è uno dei nove diaconi che domenica prossima saranno ordinati sacerdote da Papa Francesco.

Samuel ha studiato al Seminario diocesano internazionale “Redemptoris Mater”, il primo dei 120 seminari che raccoglie nel mondo le vocazioni nate all’interno del Cammino neocatecumenale ed ha svolto il diaconato alla parrocchia di San Giovanni Battista della Salle nella periferia romana del Torrino.

"Io mi sono trovato a un punto in cui ero fidanzato e giocavo a pallone - racconta Samuel-. E c’è stata questa giornata importante in cui la Roma mi ha chiamato per andare a fare il secondo portiere da loro a gennaio, sono andato a fare il provino e poi, passata una settimana, l’allenatore a quel tempo degli allievi nazionali della Roma, Stramaccioni, mi dice: “per ma va bene, quando vuoi vieni a firmare”. Io in quel momento gli ho risposto: “Mister, sinceramente non me la sento”. Certo che ci avrei potuto provare ad andare alla Roma, ma avevo un tormento interno che mi diceva che non ero fatto per quella vita".

Samuel si sarebbe reso conto d’essere chiamato a un ruolo più impegnativo, e ora ci siamo: domenica mattina, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco lo ordinerà sacerdote insieme con altri otto nuovi preti della diocesi di Roma.