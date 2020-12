San Gennaro non fa il miracolo: quest’anno il sangue non si scioglie

Napoli – Chissà se c’entra il Covid, fatto sta che quest’anno non si è rinnovato il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio è atteso al massimo entro la giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete, ma l'abate della Cappella del Duomo partenopeo, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato, al termine della messa delle 9, che "quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido". Potrebbe esserci però un “miracolo” nel miracolo: c’è tempo fino alla messa delle 18.30 affinché il liquido si sciolga in extremis : i fedeli sperano di ricevere finalmente in quell'occasione l'annuncio dell'avvenuto miracolo. Quest'anno le celebrazioni si svolgono sull'altare maggiore del Duomo, anziché nella Cappella del patrono come al solito, in modo da garantire il necessario distanziamento previsto dalle norme anti Coronavirus.