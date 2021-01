San Patrignano, scoppia la lite tra Red Ronnie e Luca Bizzarri

Botta e risposta al veleno tra Red Ronnie e Luca Bizzarri su Twitter. Al centro della discussione c'è la discussa serie di Netflix

"Sanpa" su San Patrignano, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche. Tutto è incominciato da un tweet di Bizzarri, che rilanciava un altro post di Matteo Salvini in difesa della comunità.

Tutto ha inizio con un tweet postato da Luca Bizzarri, che in realtà rilanciava un altro post di Matteo Salvini in difesa della comunità. “Se uno – le parole di Bizzarri – pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”.

“Luca – la replica di Red Ronnie – mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix ma solo perché parli senza sapere“.



“Tu – la contro replica di Luca Bizzarri – di me non sai nulla, e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando. Tu pensi che ‘Sanpa‘ sia un attacco a San Patrignano ma è un’analisi di ciò che è stato e ne fa uno splendido riassunto Cantelli: sono vivo grazie e nonostante. Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io“.



“Luca – scrive ancora Red Ronnie – leggi queste storie che ogni giorno pubblica OptiMagazine. Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia”.



E ancora Luca Bizzarri: “Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente”.



Red Ronnie ancora:

“Strano Luca non ti ho mai visto a San Patrignano. Nè a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andre poi o con genitori di tossici. Però sai che Sanpa ha fatto un’analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è VIVO solo GRAZIE a San Patrignano altrimenti sarebbe morto da anni”.

“Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io – la risposta di Bizzarri – caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane. Tu e il cretino che ha messo il like”.



“Ok – conclude Red Ronnie – se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita“.

“Del cretino – chiude Bizzarri – e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan.



Idiota. Non so se sono stato chiaro”. (Fonte: Twitter)