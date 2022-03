Sanità, il SovraCup siciliano che razionalizza visite e liste d’attesa

Ragusa - Rendere più efficiente il sistema delle prenotazioni di visite e snellire le liste d'attesa: è la mission del Sovra Cup della Regione siciliana, il sistema unico di prenotazioni che si integra con quelli delle varie aziende sanitarie provinciali. Vi si accede con Spid o Carta d'identità elettronica ed è disponibile su portale a questo link o scaricabile su cellulare come app “ma chi ha difficoltà a utilizzare il computer o l'app si può rivolgere alle farmacie” ricorda Massimiliano Maisano, dirigente dell'assessorato regionale alla Salute.

La piattaforma informatica consente di scegliere fra 3 date e orari presso le strutture più vicine, direttamente dalle ricette dematerializzate, che ormai rappresentano il 95% di tutte quelle emesse dai medici di base dell’Isola. Indiscutibili gli effetti di questo sistema, che sta andando a regime, sulle scelte di politica sanitaria: consente, infatti, di raccogliere una serie di elementi che costituiranno la base di scelte come quella degli interventi da fare per potenziare le aree maggiormente in difficoltà.