Sanità, la pozzallese Tamara Civello direttore amministrativo Asp Catania

Catania - Una nuova era per l’Azienda Sanitaria di Catania, che vede l'ingresso della pozzallese Tamara Civello, 49 anni, come nuovo direttore amministrativo. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Asp catanese, Giuseppe Laganga Senzio, che ha completato così la governance dell'azienda. L’incarico è stato assegnato alla Civello, che andrà ad affiancare Giuseppe Reina, nominato direttore della direzione sanitaria aziendale. La scelta della Civello ha colto molti di sorpresa, dato che fino all'ultimo le previsioni vedevano in pole position per il ruolo Sabrina Cillia, già dirigente all’Asp di Enna, molto quotata per un ritorno a Catania. La Cillia, che ha lavorato a fianco di Francesco Iudica, cognato di Raffaele Lombardo, sembrava destinata a ricoprire il ruolo, ma è stata superata dalla dirigente ragusana che gode di ottima stima a Piazza Ottavio Ziino, sede dell’assessorato regionale.

La carriera

La carriera di Tamara Civello è costellata da incarichi di rilievo. Attualmente dirigente amministrativa dell’Asp di Ragusa, la Civello ha rivestito un ruolo di primo piano all'interno dell'assessorato regionale alla salute, nel dipartimento della pianificazione strategica, dove ha operato come responsabile del settore economico-finanziario. La sua esperienza si è particolarmente concentrata sulla programmazione dei fondi destinati dal servizio sanitario regionale alle diverse aziende sanitarie. Tra le esperienze più significative della Civello, nel suo curriculum si legge l’incarico ricoperto nel 2019 come direttore del servizio economico e finanziario dell'IRCCS Bonino Puleio di Messina, una delle principali strutture sanitarie della regione, specializzata nella ricerca e nella cura di patologie neurologiche e neuro-riabilitative. La nomina della Civello, figura dalla consolidata esperienza e competenza, rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della governance dell'Asp di Catania, in un momento di sfide cruciali per il sistema sanitario regionale.