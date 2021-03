Sanità: ortopedia Vittoria prima in Italia per frattura femore

Il reparto di Ortopedia dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria , balza ai vertici in Italia per interventi di chirurgia di frattura del collo del femore entro le 48 ore. Le brillanti performance dell'unita' operativa complessa consentono al nosocomio vittoriese di piazzarsi davanti a prestigiosi istituti specializzati come il "Galeazzi" di Milano.

I dati sono inseriti nel Rapporto annuale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.). Il Rapporto illustra i dati del 2020 riferiti alle attivita' del 2019, anno in cui l'Ortopedia del "Guzzardi" ha eseguito 200 interventi per frattura del collo del femore. La stessa tendenza numerica si conferma per il 2020 e anche per interventi di protesica dell’anca, del ginocchio e della chirurgia artroscopica del ginocchio. L’equipe, diretta dal luglio scorso, dal primario Oscar Cammarata è formata dai medici Azzaro, Tumino, Arrabito, Messina , Denaro, Leonardi.

L’indicatore dell'efficienza delle unita' operative vittoriese è riferibile alla rapidita'di intervenire nelle prime 48 ore il che vuol dire evitare le complicanze da allettamento, che vanno dalla congestione cardiopolmonare alle piaghe da decubito, ma anche restituire qualita' della deambulazione e quindi della vita a persone che hanno subito traumi, legati a cadute, incidenti o altre patologie.