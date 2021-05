Sanità: Tropea nuovo presidente Aiop Sicilia, Barresi vice

PALERMO, 05 MAG Rinnovato il direttivo di Aiop Sicilia per il prossimo triennio. Il nuovo presidente regionale dell'Associazione italiana ospedalità privata è il catanese Carmelo Tropea, che subentra a Marco Ferlazzo. Il vicepresidente è il messinese Gustavo Barresi. L'assemblea di Aiop, celebrata con il sistema del webinair, ha eletto anche il catanese Sergio Castorina alla carica di consigliere nazionale e il palermitano Vittorio Macchiarella componente del consiglio regionale. "Aiop fa parte di un sistema complesso dichiarano Carmelo Tropea e Gustavo Barresi e con questa consapevolezza ci assumiamo la responsabilità di un incarico che intendiamo portare avanti con spirito di servizio nei confronti di tutti gli associati e soprattutto della collettività che con fiducia si rivolge alle nostre strutture. Riteniamo fondamentale un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni nell'ambito di un progetto di collaborazione aperto e leale per realizzare progetti innovativi che possano consentire di migliorare l'offerta sanitaria in Sicilia nell'interesse dei cittadini e a beneficio del sistema".

Carmelo Tropea, 43 anni, laureato in Economia aziendale alla Ca' Foscari di Venezia e un master in management delle Aziende sanitarie presso Sda Bocconi di Milano, è amministratore della clinica Gretter. Dal 2006 si occupa a tempo pieno della sanità privata catanese. In Aiop è stato presidente provinciale della sezione di Catania.

Gustavo Barresi, 51 anni, laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, è amministratore della casa di cura Villa Salus di Messina. Professore ordinario di Economia aziendale all'Università di Messina e docente in diversi master in managment sanitario presso diversi atenei italiani, è componente del comitato editoriale di Mecosan, la più importante rivista del settore. (ANSA).